Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны, следует из указа президента.

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Другим указом президент освободил от этой должности Юрия Садовенко, который занимал этот пост с 2013 года.

Савельев с сентября 2018 года был руководителем аппарата Счетной палаты РФ, в сентябре 2019 года назначен на должность аудитора Счетной палаты РФ.

Ранее Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Белоусов в свою очередь заявил, что первостепенной задачей Минобороны России является комплектование ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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