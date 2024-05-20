Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны

Другим указом президент освободил от этой должности Юрия Садовенко, который занимал этот пост с 2013 года.

Савельев с сентября 2018 года был руководителем аппарата Счетной палаты РФ, в сентябре 2019 года назначен на должность аудитора Счетной палаты РФ.

Ранее Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Белоусов в свою очередь заявил, что первостепенной задачей Минобороны России является комплектование ВС РФ.

