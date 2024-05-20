Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
Президент России Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны, следует из указа президента.
Другим указом президент освободил от этой должности Юрия Садовенко, который занимал этот пост с 2013 года.
Савельев с сентября 2018 года был руководителем аппарата Счетной палаты РФ, в сентябре 2019 года назначен на должность аудитора Счетной палаты РФ.
Ранее Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Белоусов в свою очередь заявил, что первостепенной задачей Минобороны России является комплектование ВС РФ.
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