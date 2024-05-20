В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иноагентам

Согласно инициативе депутата, в России следует запретить иностранное финансирование национально-этнических объединений, представители которых имеют свое государство за пределами России. В случае взаимодействия таких объединений с иностранными гражданами и государствами, их следует признавать иноагентами.

По словам Матвеева, в российском законодательстве нет понятия «диаспора», поэтому и ликвидировать их на территории РФ не представляется возможным.

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить в России никабы, полностью закрывающие лицо женщинам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

