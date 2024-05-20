Турпоток из России в Египет вырос на 15%
Туристический поток из России в Египет в январе-апреле 2024 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма и древностей республики Ахмеда Иссу.
Глава министерства заверил, что Египет намерен наращивать поток иностранных туристов на 25% каждый год. Цель страны — достичь к 2030 году показателя в 30 млн туристов.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что рост продаж туров в Европу составляет порядка 25%, россияне активно бронируют путевки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru