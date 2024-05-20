СМИ: Импортные BMW могут угнать с помощью дубликата ключа

«У автомобилей BMW, особенно последней G-серии, достаточно знать VIN-код. Есть «серые» схемы, по которым можно выйти на производителя и получить подготовленный для активации ключ для любого VIN», - сказал Кондрашов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, этот ключ не виден в памяти автомобиля. По незаконной «серой» схеме ключи могут получить злоумышленники, используя лояльный автосалон, предупредил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что россияне отказываются от личных автомобилей, поскольку эксплуатация машин становится все дороже.

