СМИ: Импортные BMW могут угнать с помощью дубликата ключа
20 мая 202417:45
Импортируемые в Россию автомобили марки BMW могут угнать с помощью заранее подготовленного запасного ключа, заявил глава «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.
«У автомобилей BMW, особенно последней G-серии, достаточно знать VIN-код. Есть «серые» схемы, по которым можно выйти на производителя и получить подготовленный для активации ключ для любого VIN», - сказал Кондрашов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, этот ключ не виден в памяти автомобиля. По незаконной «серой» схеме ключи могут получить злоумышленники, используя лояльный автосалон, предупредил эксперт.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что россияне отказываются от личных автомобилей, поскольку эксплуатация машин становится все дороже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru