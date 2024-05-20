АТОР: Летние туры в Испанию стоят от 59 тысяч рублей за двоих

Отдых на пляжах Испании эти летом обойдется россиянам как минимум в 59 тысяч рублей без перелета, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Речь идет о туре на двоих на семь ночей с проживанием в отеле «три звезды».

Спрос на отдых в Испании вырос на 10-15%. Добраться до европейской страны можно с пересадкой в Ереване, Белграде, Дубае, Стамбуле или Баку. Цена на авиабилеты стартует с 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что спрос на отдых в Крыму летом 2024 года вырос на 50% среди россиян по сравнению с летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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