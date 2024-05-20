СМИ: В новых партиях электромобилей Tesla исчезла поддержка Steam

Владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X сообщили, что производитель авто прекратил поддержку игр из каталога Steam в своих продуктах из последней партии. Об этом сообщило издание Electrek.

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Согласно данным, такой шаг может быть связан с желанием компании снизить расходы и сосредоточиться на ключевых направлениях, поскольку в последнее время Tesla была вынуждена сокращать персонал даже в важных областях. В частности, недавно от увольнений пострадало подразделение, которое отвечает за развитие сети зарядных станций.

Отмечается, что причина такого решения также может быть связана с тем, что игровые функции бортовых компьютеров Tesla были недостаточно востребованы.

Ранее сообщалось, что компания Tesla намерена сократить около 14 тысяч сотрудников для снижения расходов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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