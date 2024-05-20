Bentley и Lamborghini поделили лидерство на рынке люксовых автомобилей в России
По итогам апреля 2024 года в России было реализовано 67 новых машин сегмента Luxury, сообщает агентство «АВТОСТАТ».
Отмечается, что показатели апреля этого года превышают показатели апреля 2023 года на 31%.
По словам экспертов, самыми популярными марками в этом сегменте рынка стали Bentley и Lamborghini. Так, в апреле было продано 22 автомобиля этих марок. Тройку лидеров замкнул Rolls-Royce с 16 проданными автомобилями. Эти три бренда занимают 90% от общего объема продаж новых «люксов» на российском рынке.
Лидерство в модельном рейтинге принадлежит бестселлеру сегмента Luxury 2023 года – кроссоверу Lamborghini Urus. В апреле эта модель разошлась тиражом в 19 штук. В топ-3 также попали Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan (12 и 8 экземпляров соответственно).
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что россияне отказываются от личных автомобилей, поскольку эксплуатация машин становится все дороже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru