«Снижение цен к осени»: Экономисты оценили инфляцию перед заседанием ЦБ по ставке
Инфляция в России начнет снижаться не раньше осени, считают экономисты. При этом 21 марта ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, а в апреле и вовсе может ее понизить.
За неделю до очередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке экономисты начали делать прогнозы относительно инфляции. Именно от ее величин и трендов в большей степени зависит, что решит Центробанк уже 21 марта.
СЧИТАЕМ ПО ОСЕНИ
Большинство экспертов уверяют, что инфляция в России начнет устойчиво снижаться не раньше осени 2025 года.
Рост цен в России сегодня разгоняется внешними факторами, влияют и санкции, и усложнение логистических цепочек, и экономические войны американского лидера Дональда Трампа с Китаем и Европой. При этом и есть внутренние причины. Разгону в этом случае способствуют высокие расходы государства, что в большей степени связано со спецоперацией, пишут «Известия».
Дефицит кадров на рынке также усугубляет ситуацию, так как вынуждает работодателей повышать зарплаты. Из-за большого количества денег в экономике ЦБ и вынужден проводить жесткую политику, повышать ключевую ставку, чтобы дать возможность рынкам и обычным потребителям снизить свою активность, сберегать средства, а не тратить. Больше всего, конечно, страдают предприниматели среднего и малого звена, которым высокая ключевая ставка не позволяет рассчитывать на дешевые кредиты.
ЕЩЕ ДО 4% ДАЛЕКО
В конце февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующий уровень ключевой ставки в размере 21% сейчас необходим для обуздания инфляции и доведения её до целевого показателя в 4%. По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране снизится в этом году до 7-8%, а до целевых 4% она упадет не раньше 2026 года.
Б14 февраля Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления.
Экономист Денис Ракша тогда говорил НСН, что у регулятора пока не сложилась картина дальнейшей динамики инфляции.
«Несколько лет назад ЦБ объяснял, что лаг от повышения ставки, например, составляет от трех до шести месяцев. То есть, сегодня ставку подняли, а через три-шесть месяцев эта новая ставка влияет на инфляцию. А с прошлого года ЦБ стал объяснять, что лаг составляет не три-шесть месяцев, а три-шесть кварталов. Циферка осталась, а слово заменили, и совсем уже другой смысл. Это значит, что никто точно не знает», - отметил он.
Тогда в ходе пресс-конференции Набиуллина допустила, что в будущем Центробанк вернётся к обсуждению возможного повышения ключевой ставки.
26 февраля Банк России сообщил, что текущий рост цен в IV квартале 2024 года в среднем составил 12,1%. Также в сообщении говорилось, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий. Но пик, вероятнее всего, будет достигнут в апреле.
По итогам прошлого года инфляция в России составила 9,5%. На этом сделал акцент лично глава государства Владимир Путин.
«Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным», - подчеркнул глава государства, поставив правительству задачу добиться снижения текущего показателя инфляции.
ВАШИ СТАВКИ
Ключевая ставка Банка России во второй половине года может снизиться до 19% или даже опуститься до более низкой отметки, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».
«Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции... составляют 7-8%», - заявил Костин.
Со своей стороны, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что 21 марта Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.
По ее словам, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий уже привела к существенному охлаждению кредитования с конца прошлого года, поэтому сейчас ЦБ будет ждать результатов своей политики, передает Банки.ру.
«Мы пока сохраняем ожидания пика ставки на текущем уровне и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля 2025 года с выходом на 17–18% к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса, мы не исключаем, что ЦБ может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания», - рассказала она.
Проблема в том, что реальная инфляция сегодня скрывается, а ключевая ставка устанавливается, именно исходя из нее, так глава Центробанка Эльвира Набиуллина хочет избежать разорения банков. Об этом в беседе с НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
«Виноват не один Центральный банк, там виноваты все. Дело в том, что у нас скрывается реальная инфляция. Они придумали инфляционные ожидания и сегодня по ним работают. А инфляционные только ожидания, а ключевая ставка реальная. Я предлагал Набиуллиной сделать ожидаемой и ключевую ставку. Я полагаю, что правительство и все остальные скрывают настоящую инфляцию, потому что если ее показать, то надо поднимать зарплату в бюджетной сфере, пенсии, а деньги отдавать не хочется», - заявил он.
Депутат уверен, что реальная инфляция сегодня составляет порядка 17-18%.
Инфляция в России растет из-за повышенного спроса населения, что вызвано высокими зарплатами военных и социальными выплатами, повышение ключевой ставки не может значительно изменить ситуацию, заявил НСН экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
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