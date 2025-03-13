«Снижение цен к осени»: Экономисты оценили инфляцию перед заседанием ЦБ по ставке

ЕЩЕ ДО 4% ДАЛЕКО

В конце февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующий уровень ключевой ставки в размере 21% сейчас необходим для обуздания инфляции и доведения её до целевого показателя в 4%. По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране снизится в этом году до 7-8%, а до целевых 4% она упадет не раньше 2026 года.

Б14 февраля Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления.

Экономист Денис Ракша тогда говорил НСН, что у регулятора пока не сложилась картина дальнейшей динамики инфляции.

«Несколько лет назад ЦБ объяснял, что лаг от повышения ставки, например, составляет от трех до шести месяцев. То есть, сегодня ставку подняли, а через три-шесть месяцев эта новая ставка влияет на инфляцию. А с прошлого года ЦБ стал объяснять, что лаг составляет не три-шесть месяцев, а три-шесть кварталов. Циферка осталась, а слово заменили, и совсем уже другой смысл. Это значит, что никто точно не знает», - отметил он.

Тогда в ходе пресс-конференции Набиуллина допустила, что в будущем Центробанк вернётся к обсуждению возможного повышения ключевой ставки.

26 февраля Банк России сообщил, что текущий рост цен в IV квартале 2024 года в среднем составил 12,1%. Также в сообщении говорилось, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий. Но пик, вероятнее всего, будет достигнут в апреле.

По итогам прошлого года инфляция в России составила 9,5%. На этом сделал акцент лично глава государства Владимир Путин.

«Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным», - подчеркнул глава государства, поставив правительству задачу добиться снижения текущего показателя инфляции.

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Ключевая ставка Банка России во второй половине года может снизиться до 19% или даже опуститься до более низкой отметки, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».