Ожидания и реальность: В Госдуме назвали виновных в росте ключевой ставки

«Виноват не один Центральный банк, там виноваты все. Дело в том, что у нас скрывается реальная инфляция. Они придумали инфляционные ожидания и сегодня по ним работают. А инфляционные только ожидания, а ключевая ставка реальная. Я предлагал Набиуллиной сделать ожидаемой и ключевую ставку. Я полагаю, что правительство и все остальные скрывают настоящую инфляцию, потому что если ее показать, то надо поднимать зарплату в бюджетной сфере, пенсии, а деньги отдавать не хочется. Набиуллина это все видит. Она не хочет, чтобы разорились банки. Потому что это еще хуже, чем ключевая ставка – у людей полетят все депозиты и накопления, разорятся целые предприятия. Поэтому она подстраховывается и увеличивает ключевую ставку, исходя из реальной инфляции», - пояснил он

Депутат отметил, что реальная инфляция почти в два раза выше заявленной и подчеркнул, что считает необходимым провести внутреннее расследование и наказать виновных за обман граждан.

«На самом деле инфляция сегодня порядка 17-18%. Потому что если посчитать, как растут цены товаропроизводителей и как растут цены на розничном рынке, то видно, что инфляция далеко не 8% и не 9%. Виноваты все только из-за того, что не говорят правды. А когда они не знают правды, они принимают ложные решения и только усугубляют ситуацию в экономике. Я бы вообще тут сделал депутатское расследование по данному вопросу и вынес его на закрытое заседание Госдумы, чтобы наказать всех виноватых», - считает Арефьев.