Ожидания и реальность: В Госдуме назвали виновных в росте ключевой ставки

Реальная ключевая ставка сегодня составляет 17-18%, а не 8-9%, как заявлено, поэтому виноваты все, кто скрывает настоящую экономическую ситуацию от граждан, заявил НСН Николай Арефьев.

Проблема в том, что реальная инфляция сегодня скрывается, а ключевая ставка устанавливается, именно исходя из нее, так глава Центробанка Эльвира Набиуллина хочет избежать разорения банков. Об этом в беседе с НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о праве группы депутатов направлять обращение к президенту РФ о возможном снятии с должности председателя Центрального банка РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии. В частности, Миронов предлагает ввести персональную ответственность для председателя Центробанка за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны. Арефьев пояснил, что в сложившейся экономической ситуации виновата не только Набиуллина, а все, кто скрывает реальную инфляцию.

Ядерная политика и «торможение»: Депутаты Госдумы хотят отставки Набиуллиной

«Виноват не один Центральный банк, там виноваты все. Дело в том, что у нас скрывается реальная инфляция. Они придумали инфляционные ожидания и сегодня по ним работают. А инфляционные только ожидания, а ключевая ставка реальная. Я предлагал Набиуллиной сделать ожидаемой и ключевую ставку. Я полагаю, что правительство и все остальные скрывают настоящую инфляцию, потому что если ее показать, то надо поднимать зарплату в бюджетной сфере, пенсии, а деньги отдавать не хочется. Набиуллина это все видит. Она не хочет, чтобы разорились банки. Потому что это еще хуже, чем ключевая ставка – у людей полетят все депозиты и накопления, разорятся целые предприятия. Поэтому она подстраховывается и увеличивает ключевую ставку, исходя из реальной инфляции», - пояснил он

Депутат отметил, что реальная инфляция почти в два раза выше заявленной и подчеркнул, что считает необходимым провести внутреннее расследование и наказать виновных за обман граждан.

«На самом деле инфляция сегодня порядка 17-18%. Потому что если посчитать, как растут цены товаропроизводителей и как растут цены на розничном рынке, то видно, что инфляция далеко не 8% и не 9%. Виноваты все только из-за того, что не говорят правды. А когда они не знают правды, они принимают ложные решения и только усугубляют ситуацию в экономике. Я бы вообще тут сделал депутатское расследование по данному вопросу и вынес его на закрытое заседание Госдумы, чтобы наказать всех виноватых», - считает Арефьев.

Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию

На вопрос о том, поддержат ли в партии КПРФ данную инициативу «Справедливой России», Арефьев заявил, что это еще предстоит обсудить.

«Наверное, поддержит. Я не знаю. Мы еще не обсуждали этот вопрос. Мы пока не видели этого материала. Посмотрим, обсудим и примем решение, поддерживать или нет», - подытожил он.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин в беседе с НСН назвал «глупостью» и «лицемерием» намеки на отставку главы ЦБ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ЦентробанкКлючевая СтавкаЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры