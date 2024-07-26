«Обратно в 90-е?»: Реальную инфляцию в России оценили в 16%

«Такая ставка означает, что инфляция у нас очень высокая. Если ставка 16%, инфляция примерно такая же, хоть Росстат и говорит о 8%. Чтобы обуздать инфляцию, ставку и повышают. А чтобы обуздать инфляцию, нужно еще перестать печатать деньги и заливать оборонную сферу деньгами. Экономика не готова к этим деньгам, включая социальные выплаты. Так как в реальности они не подтверждены ничем, кроме желания государства вкладываться в определенные отрасли», - рассказал он.

По его словам, только при снижении инфляции можно будет снижать ставку, в противном случае страну ждет чрезмерный рост цен, как это было в 90-е.

«Как только это прекратится, ставку можно будет снижать. Если ставку не повышать в таких случаях, она поскачет как в 90-е. Сейчас нас от ситуации тех времен отличает только то, что ЦБ более профессионально выполняет свою работу, а также рыночная экономика», - заметил собеседник НСН.

Повышение ключевой ставки до 18% приведет к тому, что отрасли российской экономики не смогут выйти из стагнации, рост покажут только оборонные предприятия и строительство, заявил ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».

