«Обратно в 90-е?»: Реальную инфляцию в России оценили в 16%
Денис Бутовичев заявил НСН, что только при снижении инфляции можно будет снижать ставку, в противном случае страну ждет чрезмерный рост цен, как это было в 90-е.
Реальная инфляция в России сегодня составляет около 16%, хотя официальные данные статистики говорят о 8%, заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Бутовичев рассказал, когда ожидать снижения ставки ЦБ.
«Такая ставка означает, что инфляция у нас очень высокая. Если ставка 16%, инфляция примерно такая же, хоть Росстат и говорит о 8%. Чтобы обуздать инфляцию, ставку и повышают. А чтобы обуздать инфляцию, нужно еще перестать печатать деньги и заливать оборонную сферу деньгами. Экономика не готова к этим деньгам, включая социальные выплаты. Так как в реальности они не подтверждены ничем, кроме желания государства вкладываться в определенные отрасли», - рассказал он.
По его словам, только при снижении инфляции можно будет снижать ставку, в противном случае страну ждет чрезмерный рост цен, как это было в 90-е.
«Как только это прекратится, ставку можно будет снижать. Если ставку не повышать в таких случаях, она поскачет как в 90-е. Сейчас нас от ситуации тех времен отличает только то, что ЦБ более профессионально выполняет свою работу, а также рыночная экономика», - заметил собеседник НСН.
Повышение ключевой ставки до 18% приведет к тому, что отрасли российской экономики не смогут выйти из стагнации, рост покажут только оборонные предприятия и строительство, заявил ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».
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