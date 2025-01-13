«Зависит от ключевой ставки»: Что будет с ценами на аренду жилья

Аренда квартир в 2024 году подорожала в России в среднем на 31,4%, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко. По его словам, в 2025 году активный рост ставок продолжится. Апрелев отметил, что возможен и иной сценарий.

«Основной рост стоимости аренды происходил с августа по ноябрь 2024 года. Уже в декабре наблюдалась обратная коррекция. Когда сезонный спрос, который реализуется до ноября, закончился, остался только спрос, основанный на высокой ставке по ипотеке. Значительная часть людей, рассматривающих покупку жилья, остались в аренде. Новые люди, пришедшие на рынок, присоединились к ним, из-за этого возникла конкуренция. Другие важные причины роста цен - инфляция и рост доходов населения. Все это будет актуально и в 2025 году. До весны продолжится тренд на стабилизацию рынка. Все будет зависеть от ключевой ставки: если она пойдет вверх, спрос еще больше возрастет, цены пойдут вверх. Если же ключевая ставка начнет снижаться, то произойдет стабилизация, тогда цены расти до лета не будут», - пояснил он.

Луценко также рассказал, что наиболее заметно съемные однокомнатные квартиры за год выросли в цене в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%) и Орле (+65,5%). Меньше всего - в Якутске (+2%), Мурманске (+5,5%) и Махачкале (+6,3%). Собеседник НСН со своей стороны подтвердил, что с учетом роста зарплат в регионах цены на аренду квартир могут повышаться более стремительно, чем в столице страны.