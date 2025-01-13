«Зависит от ключевой ставки»: Что будет с ценами на аренду жилья
Цены на аренду квартир зависят от уровня инфляции, ключевой ставки Центробанка и доходов населения, сообщил НСН Константин Апрелев.
Стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции. Об этом в интервью НСН рассказала почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Аренда квартир в 2024 году подорожала в России в среднем на 31,4%, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко. По его словам, в 2025 году активный рост ставок продолжится. Апрелев отметил, что возможен и иной сценарий.
«Основной рост стоимости аренды происходил с августа по ноябрь 2024 года. Уже в декабре наблюдалась обратная коррекция. Когда сезонный спрос, который реализуется до ноября, закончился, остался только спрос, основанный на высокой ставке по ипотеке. Значительная часть людей, рассматривающих покупку жилья, остались в аренде. Новые люди, пришедшие на рынок, присоединились к ним, из-за этого возникла конкуренция. Другие важные причины роста цен - инфляция и рост доходов населения. Все это будет актуально и в 2025 году. До весны продолжится тренд на стабилизацию рынка. Все будет зависеть от ключевой ставки: если она пойдет вверх, спрос еще больше возрастет, цены пойдут вверх. Если же ключевая ставка начнет снижаться, то произойдет стабилизация, тогда цены расти до лета не будут», - пояснил он.
Луценко также рассказал, что наиболее заметно съемные однокомнатные квартиры за год выросли в цене в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%) и Орле (+65,5%). Меньше всего - в Якутске (+2%), Мурманске (+5,5%) и Махачкале (+6,3%). Собеседник НСН со своей стороны подтвердил, что с учетом роста зарплат в регионах цены на аренду квартир могут повышаться более стремительно, чем в столице страны.
«Рост доходов населения в регионах больше влияет на ставки на аренду жилья. Основной рост доходов там осуществляется за счет роста зарплаты специалистов, которые работают на ВПК, и военнослужащих, призванных на СВО. Поэтому в регионах рост цен на аренду квартир все-таки будет выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге», - сказал он.
Как добавил Апрелев, с учетом текущих тенденций аренда в Москве вряд ли станет дешевле по итогу 2025 год, при этом в Подмосковье цены могут приближаться к столичным.
«В Подмосковье существенно улучшается транспортная доступность. Есть четыре действующих скоростных диаметра электричек, которые начали работать почти в режиме городского метро с 5 утра до 2 ночи. Есть города, из которых до центра Москвы можно добраться быстрее, чем с окраин столицы. Происходит переоценка Подмосковья, естественно, это меняет картину по спросу, в Подмосковье он чуть подтягивается к столичным ценам. В Москве в текущей ситуации цены тоже скорее снижаться не будут», - резюмировал он.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков сообщал «Радиоточке НСН», что в 2025 году на рынке аренды недвижимости может сформироваться избыток предложения студий.
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