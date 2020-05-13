Кредиты подрастут к лету. Эксперт о нынешнем замешательстве банков
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в эфире НСН прокомментировал рекордное сокращение выдачи кредитов банками.
Выдача кредитов российскими банками сократилась до минимума с 2017 года. Как пишет «Коммерсант», в апреле они одобрили лишь 20% заявок. Больше всего пострадал сегмент потребительского кредитования: уровень одобрения таких заявок составил только 19,6%, в автокредитах - 26,6%. Доля одобрения ипотеки сократилась до 55,2%.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что пока рано предполагать, что банки будут делать для исправления ситуации.
«Проще сказать, как они не будут поступать. Не будет возврата к тем уровням выдачи потребительских кредитов без залогов, которые были даже в последние недели. С одной стороны, банки пытаются сейчас понять, как можно поддержать качество портфеля. При том что многие резко стали хуже платить, резко выросло количество заявлений о кредитных каникулах. С другой стороны, понятно, что банкам нужно что-то выдавать, потому что это важная часть доходов. Поэтому не нужно ожидать, что сильно вырастут объемы выдачи кредитов. Но и что они упадут еще ниже, тоже я бы не стал, потому что платежеспособный спрос на деньги есть», - сказал эксперт.
По его мнению, ситуация в кредитовании начнет улучшаться в начале лета.
«Первый месяц всегда ситуация непонятна не только кредиторам, но и заемщикам хорошего качества. Они придерживают свои потребности. Но долго так продолжаться не может, жизнь есть жизнь. Поэтому в мае цифры будут не лучше, может, немного хуже из-за длительного периода праздников. А в июне выдача будет, наверное, чуть-чуть больше», - пояснил Мехтиев.
Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал о причинах роста популярности кредитов у россиян на самоизоляции.
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