Кредиты подрастут к лету. Эксперт о нынешнем замешательстве банков

«Проще сказать, как они не будут поступать. Не будет возврата к тем уровням выдачи потребительских кредитов без залогов, которые были даже в последние недели. С одной стороны, банки пытаются сейчас понять, как можно поддержать качество портфеля. При том что многие резко стали хуже платить, резко выросло количество заявлений о кредитных каникулах. С другой стороны, понятно, что банкам нужно что-то выдавать, потому что это важная часть доходов. Поэтому не нужно ожидать, что сильно вырастут объемы выдачи кредитов. Но и что они упадут еще ниже, тоже я бы не стал, потому что платежеспособный спрос на деньги есть», - сказал эксперт.

По его мнению, ситуация в кредитовании начнет улучшаться в начале лета.

«Первый месяц всегда ситуация непонятна не только кредиторам, но и заемщикам хорошего качества. Они придерживают свои потребности. Но долго так продолжаться не может, жизнь есть жизнь. Поэтому в мае цифры будут не лучше, может, немного хуже из-за длительного периода праздников. А в июне выдача будет, наверное, чуть-чуть больше», - пояснил Мехтиев.

Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал о причинах роста популярности кредитов у россиян на самоизоляции.

