Финансовый эксперт поспорил с юристом о досрочном погашении кредитов
Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций Эльман Мехтиев в эфире НСН рекомендовал россиянам с кредитами наращивать финансовую подушку.
Досрочное погашение кредитов с целью экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщает агентство «Прайм».
Он пояснил, что если компания не уверена, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, то лучше кредит погашать небольшими выплатами - так будет проще выжить.
При этом для физических лиц досрочное погашение не имеет смысла из-за того, что при ипотеке проценты гасятся в первой половине срока кредита.
Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН поспорил с экспертом, усомнившись в целесообразности рекомендаций генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского об опасности досрочного погашения кредитов.
«Если человек видит, что ему можно погашать кредит досрочно, и это приведет к снижению платежей, в том числе и по процентам, это надо делать. Но, в любом случае, человек должен рассчитать, а есть ли у него финансовая подушка на следующие несколько месяцев. Вряд ли кризис пройдет быстро, вряд ли эффекты пандемии исчезнут моментально. Поэтому, перед тем, как принимать любые финансовые решения, в том числе о досрочном погашении платежей, если появились высвободившиеся средства, хватит ли их в следующие несколько месяцев. Мы бы рекомендовали, чтобы финансовая подушка была теперь даже не два-три месяца, а хотя бы четыре-пять», - заявил финансовый эксперт.
Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что, по меньшей мере, у трети россиян нет денежной подушки, чтобы прожить, не имея доходов, два месяца.
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