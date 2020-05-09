Финансовый эксперт поспорил с юристом о досрочном погашении кредитов

Досрочное погашение кредитов с целью экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщает агентство «Прайм».

Он пояснил, что если компания не уверена, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, то лучше кредит погашать небольшими выплатами - так будет проще выжить.

При этом для физических лиц досрочное погашение не имеет смысла из-за того, что при ипотеке проценты гасятся в первой половине срока кредита.

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН поспорил с экспертом, усомнившись в целесообразности рекомендаций генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского об опасности досрочного погашения кредитов.