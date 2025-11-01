Минпромторг изучает возможность моратория на банкротство предприятий Донбасса
Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность введения моратория на банкротство предприятий в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов.
«Мы рассматриваем необходимость введения такого моратория на территориях ЛДНР в связи с особыми условиями, в которых сейчас работают металлурги», - отметил министр в беседе с ТАСС.
Алиханов уточнил, что речь идет в том числе об ограниченной возможности привлекать заемное финансирование в целях покрытия операционных затрат.
Ранее руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин рассказал НСН, что в России не наблюдается резкого роста числа банкротств среди малого и среднего предпринимательства.
