Умер бывший мировой рекордсмен в прыжках с шестом Пентти Никула
Легкоатлет, бывший обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом Пентти Никула умер на 87-м году жизни. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.
Причина смерти спортсмена не уточняется.
Пентти Никула был чемпионом Европы, он завоевал титул в 1962 году в Белграде. В том же году спортсмен установил мировой рекорд, совершив прыжок на 4,94 метра. Кроме того, легкоатлет первым в истории преодолел отметку в 5 метров, однако в то время итоги в закрытых помещениях не считали официальными. В 1964 году Никула участвовал в Олимпийских играх, где занял седьмое место.
Ранее в возрасте 68 лет умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин.
