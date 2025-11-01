Руководство «Гарант-Инвест» арестовали по делу о махинациях на 7 млрд рублей
Топ-менеджеры банка «Гарант-Инвест» отправлены в следственный изолятор в рамках уголовного дела о финансовых махинациях на сумму семь миллиардов рублей. Решение по просьбе следствия вынес Замоскворецкий суд российской столицы.
Арестованы председатель совета директоров и президент кредитной организации Алексей Панфилов, его бывшие заместители, экс-председатель правления банка, а также главный бухгалтер. Панфилову и другим обвиняемым вменили мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию финансовых документов группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, преступная деятельность фигурантов продолжалась с 2021 по 2024 год. Панфилов и его подельники формировали недостоверные документы о зачислении крупных сумм на счёт банка, хотя на самом деле этого не происходило. Кроме того, денежные средства выводились и присваивались.
