Руководство «Гарант-Инвест» арестовали по делу о махинациях на 7 млрд рублей

Арестованы председатель совета директоров и президент кредитной организации Алексей Панфилов, его бывшие заместители, экс-председатель правления банка, а также главный бухгалтер. Панфилову и другим обвиняемым вменили мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию финансовых документов группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, преступная деятельность фигурантов продолжалась с 2021 по 2024 год. Панфилов и его подельники формировали недостоверные документы о зачислении крупных сумм на счёт банка, хотя на самом деле этого не происходило. Кроме того, денежные средства выводились и присваивались.

