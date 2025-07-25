По его словам, чтобы не допустить стагнацию в экономике, правительству РФ предстоит провести ряд маневров.

«Для того чтобы, остужая инфляцию, совсем не перевести российскую экономику в ситуацию стагнации, необходимо в кратчайшие сроки осуществить как минимум два маневра. Первый – это значительное снижение до 11-12% ставки ЦБ. Второе - рост тарифов естественных монополий должен происходить по правилу: инфляция минус 1%. А социальная компенсация должна идти по правилу: инфляция плюс 1%. Таким образом, мы будем не допускать опережающего роста тарифов», - пояснил депутат.

Он также считает, что дальнейшее укрепление рубля приведет к негативным последствиям в экономике.

«Необходимо вернуть рубль в коридор, который был заложен в бюджете. Чрезмерное укрепление рубля приводит к крайне негативным последствиям. Бюджет недополучает существенную часть прибыли из-за того, что валютная выручка конвертируется по крепкому рублю. Становится выгодным импортировать товары из-за рубежа, потому что на крепкий рубль можно купить их больше. Получается, импортный товар выигрывает у отечественного в конкурентной борьбе. Происходит вымывание отечественного товара и ослабляется защита внутреннего рынка. Кроме того, наш экспорт становится менее конкурентоспособным - и сырьевой, и высокотехнологичный», - добавил Гутенев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

