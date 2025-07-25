В Госдуме назвали меры по оживлению российской экономики
Высокая ставка Центробанка - одна из основных причин падения рынка коммерческого транспорта в России, заявил НСН председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Высокая ключевая ставка делает фактически запретительными покупки крупной коммерческой техники даже с учетом лизинга или льготного субсидирования, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Горьковский автозавод сообщил, что «в связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта» весь август будет работать в четырехдневном режиме, и этот период может продлиться. Сейчас сотрудники ГАЗа находятся в ежегодном плановом оплачиваемом корпоративном отпуске. КАМАЗ вводит четырехдневку с 1 августа. Гутенев отметил, что тяжелая ситуация также на рынке сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.
«Высокая ставка Центробанка - одна из основных причин падения рынка коммерческого транспорта в России. Аналогичные сложности существуют и у производителей сельхозмашин, в частности, комбайнов, такая же ситуация и по дорожно-строительной технике. Высокая ключевая ставка делает фактически запретительными покупки даже путем лизинга или льготного субсидирования», - рассказал депутат.
По его словам, чтобы не допустить стагнацию в экономике, правительству РФ предстоит провести ряд маневров.
«Для того чтобы, остужая инфляцию, совсем не перевести российскую экономику в ситуацию стагнации, необходимо в кратчайшие сроки осуществить как минимум два маневра. Первый – это значительное снижение до 11-12% ставки ЦБ. Второе - рост тарифов естественных монополий должен происходить по правилу: инфляция минус 1%. А социальная компенсация должна идти по правилу: инфляция плюс 1%. Таким образом, мы будем не допускать опережающего роста тарифов», - пояснил депутат.
Он также считает, что дальнейшее укрепление рубля приведет к негативным последствиям в экономике.
«Необходимо вернуть рубль в коридор, который был заложен в бюджете. Чрезмерное укрепление рубля приводит к крайне негативным последствиям. Бюджет недополучает существенную часть прибыли из-за того, что валютная выручка конвертируется по крепкому рублю. Становится выгодным импортировать товары из-за рубежа, потому что на крепкий рубль можно купить их больше. Получается, импортный товар выигрывает у отечественного в конкурентной борьбе. Происходит вымывание отечественного товара и ослабляется защита внутреннего рынка. Кроме того, наш экспорт становится менее конкурентоспособным - и сырьевой, и высокотехнологичный», - добавил Гутенев.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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