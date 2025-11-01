Маск: Администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов
Администрация бывшего президента США Джо Байдена запретила спасать астронавтов с Международной космической станции до проведения выборов главы государства в 2024 году, заявил бизнесмен Илон Маск. Об этом он рассказал на подкасте комика и телеведущего Джо Рогана.
«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», - отметил миллиардер.
По словам Маска, власти напрямую не назвали операцию по спасению «плохим политическим шагом», но дали понять, что не заинтересованы в таких действиях. Как отметил бизнесмен, он не был на хорошем счету у администрации Байдена из-за своей помощи в предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.
В марте на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Барри Уилмором, Сунитой Уильямс и Ником Хейгом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Уилмор и Уильямс прибыли на МКС с первой пилотируемой миссией корабля Boeing Starliner, который запустили 5 июня 2024 года. Он должен был оставаться на орбите до 14 июня, однако из-за неисправности Starliner сроки возвращения несколько раз сдвигались, впоследствии их отложили на неопределенный срок. Позднее было решено, что астронавты вернутся на Землю с экипажем Crew Dragon.
