«Инфляция замедлилась»: Экономист спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 12 процентов

Ключевая ставка должна быть снижена как можно быстрее, так как в условиях замедляющейся инфляции нет необходимости держать ее далее на уровне 14%, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Банк России назначил на четверг, 26 мая, внеочередное заседание по ключевой ставке. Ранее планировалось, что акционеры соберутся только 10 июня. После повышения ставки до 20% в феврале ЦБ дважды снижал ее, с 4 мая она составляет 14%.

«Решение вполне оправдано, удивлен, что это не было сделано еще на прошлой неделе. Мы видим резкое замедление инфляции и в этой ситуации текущая ставка 14%, мягко говоря, вызывает вопросы. Не совсем понятно, зачем ждать, так как такая высокая ставка просто бьет по экономике. Думаю, что ставка будет снижена на 200-250 базисных пункта. ЦБ подает сигнал, что он мониторит ситуацию, понимает, что в некоторых моментах не надо ждать и надо принимать более быстрые решения. Близится налоговый период и явно будет давление на доллар в понижательную сторону», - сказал он.

По его словам, есть очень мощное укрепление рубля, связанное с превышением экспорта над импортом.



«У ЦБ не так много инструментов повлиять на курс рубля, но снижение ставки - среди множества факторов тоже важно. ЦБ абсолютно прав, что проводит очередное заседание раньше. Думаю, что на нем кроме понижения ключевой ставки наверняка ЦБ огласит еще какие-то интересные решения, которые также повлияют на курс рубля. Какие – не знаю, но фактически убежден», - отметил Коган.

Предполагаемое снижение ключевой ставки генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов также связывает с серьезным укреплением рубля. Он затруднился ответить на вопрос «Радиоточки НСН», какое именно решение примет ЦБ 26 мая, но прогнозирует и далее понижение ставки.

«Ставка в обозримой перспективе будет снижаться и дальше в рамках планирования, которое сегодня возможно», - отметил Грибанов.

Министр финансов Антон Силуанов 22 мая на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» заявил, что Минфин ожидает, что Центробанк понизит ключевую ставку, чтобы способствовать развитию бизнеса в стране.

