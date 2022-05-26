Банк России снизил ключевую ставку до 11%

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор допустил дальнейшее снижение ключевой ставки и отмечает, что будет принимать решения по этому показателю «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 10 июня.

В феврале Банк России увеличил ключевую ставку до рекордных 20%, чтобы стабилизировать рынок на фоне повышенного санкционного давления, напоминает РИА ФАН. Позднее регулятор снизил показатель до 17, а затем — до 14%, пишет Ura.ru.

