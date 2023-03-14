СМИ: Зерновую сделку могут продлить на 60 дней на текущих условиях
Черноморскую зерновую инициативу могут продлить на текущих условиях на 60 дней, соответствующие переговоры продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, соглашение продлят при отсутствии форс-мажорной ситуации.
«По срокам пока не могу сказать точно, но скорей всего, это будет 60 дней на текущих условиях», — рассказал источник.
Ранее в Женеве прошли переговоры России и ООН по зерновой инициативе, пишет РИА ФАН. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, на 60 дней, отмечает Ura.ru.
При этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что решение российской стороны противоречит условиям соглашения, которое предусматривает продление как минимум на 120 дней.
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