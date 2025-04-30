СМИ: Западные компании проконсультировались с юристами насчет возвращения в Россию

Ряд компаний из Европы и США обратились к юристам по вопросам возвращения в Россию, сообщает The Financial Times (FT).

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В публикации отмечается, что многие фирмы захотели получить консультации, так как они ожидают ослабления и отмены антироссийских санкций со стороны Белого дома. В тоже время, они понимают, что ограничения со стороны ЕС и Великобритании сохранятся.

Уточняется, что уже известно, в каких сферах ожидают скорейшей возможности вернуться. Это страховые компании, судоходные корпорации и активные биржевые торговцы сырьевыми товарами. Они решили узнать, как восстановить взаимодействие с российскими фирмами, добавили в публикации FT.

Ранее сообщалось, что иностранные банки могут изменить свое решение об уходе из России, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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