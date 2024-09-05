СМИ: Выдвижение Харрис замедлило выделение Киеву $50 млрд за счет активов РФ
Растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис препятствует одобрению нового пакета помощи Украине в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Выделение средств согласовали в июне 2024, однако США и Евросоюз не сошлись в деталях. По данным СМИ, позже было принято решение быстрее одобрить кредит, поскольку в случае победы Дональда Трампа на выборах соглашение и вовсе могло быть расторгнуто.
Однако, по данным опроса The Wall Street Journal, за Камалу Харрис готовы проголосовать 48% респондентов, а за Трампа — 47%. Поскольку теперь в США и ЕС считают, что у кандидата от демократической партии есть шансы на победу, стороны вновь вернулись к согласованию выплаты.
Уточняется, что западные государства заблокировали $280 млрд российских активов, при этом более двух третей от этой суммы хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Вашингтон требует от ЕС гарантий, что они останутся нетронутыми, пока Москва не выплатит Киеву репарации. Как пишет Politico, таким образом США не окажутся «на крючке» выплат Украине, если активы будут разморожены.
Ранее сообщалось, что администрация США обсуждает изменение содержания пакетов военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ на Курскую область, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начались съемки военной драмы «В списках не значился»
- The Weeknd объявил название нового альбома
- Один человек ранен из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
- Харрис призвали объясниться после заявления Путина о ней на ВЭФ
- СМИ: Выдвижение Харрис замедлило выделение Киеву $50 млрд за счет активов РФ
- СМИ: Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки хотел напасть на подозреваемого
- В Ленинградской области сотрудницу банка облили зеленкой
- «Зенит» объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева
- Россияне обошли британцев и немцев в Анталии
- СМИ: На дебатах Трампа и Харрис не будет живой аудитории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru