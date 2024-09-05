«Она заразительно смеется»: Путин заявил о поддержке Харрис на выборах США

«Она так заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. А если все хорошо, то может быть, она воздержится от действий, к которым прибегал Трамп», - заявил он.

Как напомнил Путин, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трам во время своего предыдущего президентского срока ввел против России больше санкций, чем любой лидер США. При этом президент РФ подчеркнул, что конечное решение в выборе президента исключительно за американским народом.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский пояснил «Радиоточке НСН», что выдвинув женщину-политика в кандидаты президента США, демократическая партия намерена лишить Трампа возможности использовать оскорбления в ходе дебатов, однако если Харрис не справится, ее могут заменить на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

