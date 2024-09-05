«Она заразительно смеется»: Путин заявил о поддержке Харрис на выборах США
После того, как Джо Байден выбыл из президентской гонки США, Россия «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ)
«Она так заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. А если все хорошо, то может быть, она воздержится от действий, к которым прибегал Трамп», - заявил он.
Как напомнил Путин, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трам во время своего предыдущего президентского срока ввел против России больше санкций, чем любой лидер США. При этом президент РФ подчеркнул, что конечное решение в выборе президента исключительно за американским народом.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский пояснил «Радиоточке НСН», что выдвинув женщину-политика в кандидаты президента США, демократическая партия намерена лишить Трампа возможности использовать оскорбления в ходе дебатов, однако если Харрис не справится, ее могут заменить на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru