СМИ: валютные контракты внутри России могут запретить

Также предложено запретить любые договоры с привязкой к мировым товарным индексам. Как ожидается, это приведет к вводу полной предоплаты товаров. Не исключено, что многие участники рынка решат отказаться и от долгосрочных контрактов.

Инициативу ФАС рассмотрят на заседании совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта.

Документ разработан для обеспечения развития российской экономики России в условиях санкций. Минфин уже согласовал данное предложение.

Как сообщалось, Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира.

