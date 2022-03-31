СМИ: валютные контракты внутри России могут запретить
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала проект закона о запрете установления цены контракта в привязке к иностранной валюте, сообщает РБК.
Также предложено запретить любые договоры с привязкой к мировым товарным индексам. Как ожидается, это приведет к вводу полной предоплаты товаров. Не исключено, что многие участники рынка решат отказаться и от долгосрочных контрактов.
Инициативу ФАС рассмотрят на заседании совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта.
Документ разработан для обеспечения развития российской экономики России в условиях санкций. Минфин уже согласовал данное предложение.
Как сообщалось, Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира.
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