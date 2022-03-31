Экономист: России выгодно ввести межрегиональную валюту в условиях санкций
Россия перешла на рубли за поставки газа в европейские страны, потому что валютные корреспондентские счета РФ в европейских банках заблокировали, сообщает телеканал «360» со ссылкой на кандидата экономических наук Юрия Юденкова.
По его словам, все новые средства, которые страны начнут поставлять по газовым контрактам, останутся недоступны. При таком сценарии Москва продолжит поставлять газ фактически бесплатно, так как доступ к деньгам на валютных счетах в европейских банках останется ограниченным.
«Европейские страны перечислять евро на Московскую межбанковскую валютную биржу, получают рубли и рассчитываются с нами за получаемый газ. Все прозрачно, все понятно. Никакого обмана нет», — считает экономист.
По его словам, расширять список экспортных товаров для продажи за рубли, как предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, неразумно с точки зрения мировой торговли.
Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия надеется найти компромисс со странами Европы по вопросу перевода оплаты российского газа на рубли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Белый дом: США сделают все, чтобы еще сильнее укрепить обороноспособность Украины
- В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа
- В США объяснили, зачем нужна демилитаризация Украины
- Экономист: России выгодно ввести межрегиональную валюту в условиях санкций
- Пентагон: США вывели свои корабли из Черного моря
- Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передавали данные пользователей хакерам
- Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Гватемалы
- Лавров посетит Нью-Дели 31 марта - 1 апреля
- Абхазия не планирует входить в состав России
- В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru