Экономист: России выгодно ввести межрегиональную валюту в условиях санкций

По его словам, все новые средства, которые страны начнут поставлять по газовым контрактам, останутся недоступны. При таком сценарии Москва продолжит поставлять газ фактически бесплатно, так как доступ к деньгам на валютных счетах в европейских банках останется ограниченным.

«Европейские страны перечислять евро на Московскую межбанковскую валютную биржу, получают рубли и рассчитываются с нами за получаемый газ. Все прозрачно, все понятно. Никакого обмана нет», — считает экономист.

По его словам, расширять список экспортных товаров для продажи за рубли, как предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, неразумно с точки зрения мировой торговли.

Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия надеется найти компромисс со странами Европы по вопросу перевода оплаты российского газа на рубли.

