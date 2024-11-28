СМИ: В ряде регионов РФ не хватает предприятий, выпускающих готовую еду

В свою очередь гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также сообщил о дефиците подобных предприятий в стране. Если бы не эта проблема, рынок готовой еды, по его оценкам, мог бы достичь отметки в 1,05 трлн рублей в денежном выражении. Однако с учетом нехватки таких предприятий продажи подобной продукции в РФ по итогам текущего года составят 990 миллиардов.

Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила запретить мигрантам работать в сфере уличного питания в Подмосковье с 1 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

