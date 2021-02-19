СМИ: В России появится налог на старательскую деятельность

Инициатива ведомства должна легализовать старательскую деятельность на непромышленных месторождениях металла, а также приведет к появлению новых рабочих мест на арктических территориях.

Предполагается, что оформить статус старателя можно будет на специально созданной для этого цифровой площадке, передает Ura.ru.

Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ноябре.

Ранее депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что налог предполагается установить на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.

