СМИ: В России появится налог на старательскую деятельность
В России могут ввести новый налог. Разработкой соответствующего законопроекта занимается сейчас Минфин РФ, пишут «Известия».
Новый налог коснется граждан, занимающихся старательской деятельностью. Документом вводится понятие «старательской деятельности», под которой понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы), осуществляемая гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
Поправки планируется внести во вторую часть Налогового кодекса РФ. Согласно документу, старатели лишатся статуса самозанятых граждан.
Инициатива ведомства должна легализовать старательскую деятельность на непромышленных месторождениях металла, а также приведет к появлению новых рабочих мест на арктических территориях.
Предполагается, что оформить статус старателя можно будет на специально созданной для этого цифровой площадке, передает Ura.ru.
Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ноябре.
Ранее депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что налог предполагается установить на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие по возвращению израильтянки из Сирии
- Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе
- Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка
- Правительство Израиля продлило ограничения на въезд и выезд из страны до 6 марта
- СМИ: США не будут вводить санкции против компаний ФРГ из-за «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru