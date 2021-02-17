Эксперт рассказал, как избежать нового налога с криптовалюты

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества. Согласно документу, в налоговые органы необходимо будет сообщать об операциях с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год. Это будут обязаны делать как граждане, так и организации.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что налог предполагается установить на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.

«Говоря о биткоине в контексте глобальной системы, никакой возможности для отслеживания всех транзакций внутри самой сети у государства, естественно, не будет. Единственное место, где налоговое законодательство может возникать - это операции по переводу цифровой валюты в физические активы. У нас в стране использовать цифровые валюты в качестве платежа нельзя. Они классифицируются близко к имуществу. Платежи, которые будут означать перевод цифровой валюты в реальную валюту, могут отслеживаться. Вероятно, эти платежи станут объектом пристального внимания налоговиков», - сказал он.

Собеседник НСН заявил, что если налоговики не будут стараться все запрещать, а пропишут четкие и понятные правила регулирования, это будет полезно для всех - и для государства, и для участников операций с криптовалютой.