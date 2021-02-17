Эксперт рассказал, как избежать нового налога с криптовалюты

Отслеживать операции в криптовалютной системе государству, мягко говоря, сложно - контроль возможен при обналичивании цифровых денег в рубли, объяснил НСН блокчейн-консультант Денис Смирнов.

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества. Согласно документу, в налоговые органы необходимо будет сообщать об операциях с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год. Это будут обязаны делать как граждане, так и организации.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что налог предполагается установить на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.

«Говоря о биткоине в контексте глобальной системы, никакой возможности для отслеживания всех транзакций внутри самой сети у государства, естественно, не будет. Единственное место, где налоговое законодательство может возникать - это операции по переводу цифровой валюты в физические активы. У нас в стране использовать цифровые валюты в качестве платежа нельзя. Они классифицируются близко к имуществу. Платежи, которые будут означать перевод цифровой валюты в реальную валюту, могут отслеживаться. Вероятно, эти платежи станут объектом пристального внимания налоговиков», - сказал он.

Собеседник НСН заявил, что если налоговики не будут стараться все запрещать, а пропишут четкие и понятные правила регулирования, это будет полезно для всех - и для государства, и для участников операций с криптовалютой.

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«Регуляция - это хорошо, всегда удобно играть на поле, на котором понятны правила игры. Я надеюсь, что наши законотворцы не будут идти по пути всеобщего запрета. Для государства и пользователя нужны четкие и понятные правила игры. Если внятное налоговое законодательство появится оперативно, и оно не будет нести ярый запретительный характер, сообщество воспримет его достаточно благосклонно, потому что у него появится способ легко и просто переводить цифровые активы в легальные рубли. А пока человек пользуется криптовалютой, не выходя из криптовалютной системы, отслеживать что-то, мягко говоря, сложно. Для этого отсутствует достаточная законодательная база, и для этого нужны определенные технические решения», - отметил эксперт.

Депутаты предполагают, что всю информацию необходимо будет представить в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным. За нарушение сроков представления сведений законопроект предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей. А за непредставление отчета штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублевом эквиваленте. За неуплату налога от операций с цифровой валютой предлагается штрафовать в размере 40 % от суммы неуплаченного налога.

Порядок определения рыночной цены цифровой валюты установит ФНС.

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ФОТО: РИА Новости
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