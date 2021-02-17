Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, в налоговые органы необходимо будети сообщать об операциях с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год. Это будут обязаны делать как граждане, в том числе иностранцы с видом на жительство в России и постоянно проживающие на территории РФ, так и организации, в том числе филиалы и представительства иностранных компаний, созданные на территории РФ.
Всю информацию необходимо будет представить в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным. За нарушение сроков представления сведений законопроект предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей. А за непредставление отчёта штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублёвом эквиваленте. За неуплату налога от операций с цифровой валютой предлагается штрафовать в размере 40 % от суммы неуплаченного налога.
Порядок определения рыночной цены цифровой валюты установит ФНС.
Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, что цифровая валюта - такой же рискованный актив, как ценные бумаги, золото и прочее, сообщает RT. По его словам, вкладываясь в криптовалюту нужно разбираться в системе, иначе можно потерять все средства.
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