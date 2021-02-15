Правительство разработало новый антикризисный пакет для бизнеса

Кабмин разработал новый пакет поддержки бизнеса, который состоит из пяти видов поддержки. В основном они направлены на сохранение занятости, а также на поддержку среднего и малого бизнеса пишут «Известия».

Правительство собирается возобновить кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат по программе «ФОТ 0», которая стартовала в марте прошлого года. Также планируется списать задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей. Ставка по льготным кредитам для МСП будет снижена на 2-3 п.п. за счет субсидий банкам. Для получения такого займа предприятия обязаны увеличить персонал на 10% к декабрю 2021 года.

Сообщается, что дополнительные меры предлагают фиксировать кадастровую стоимость офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года для расчета налогов на имущество физических и юридических лиц. Последний пункт – создание переходного налогового режима для компаний, которые утратили возможность пользоваться специальными условиями.