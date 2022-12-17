СМИ: В регионах РФ предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке

«Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку, в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы ее видим. Стратегический ресурс — пшеница — по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний», —цитирует издание губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Главы регионов считают, что максимальную долю прямого и косвенного участия иностранцев в компаниях отрасли следует ограничить на уровне 20 процентов.

Также губернаторы высказали предложение переводе агрофирм российских бизнесменов в отечественную юрисдикцию.

По данным источника РБК, зарубежные трейдеры выкупают у российских производителей немного менее трети зерна, предназначенного на экспорт, и еще около 40 процентов - на этапе отгрузки зерна в портах.

По данным РБК, президент РФ поддержал инициативу губернаторов регионов, подчеркнув, что при введении новых мер необходимо исключить риски негативное влияние на российский АПК. Также отмечается, что ограничения не должны касаться добросовестных зарубежных инвесторов.

Ранее Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкции ввёл послабления и одобрил разморозку активов «определённых лиц» из России, «играющих значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

