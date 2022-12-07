СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок

По данным центра «Русагротранс», в ноябре РФ вывезла максимальные 4,8 млн тонн пшеницы (с учетом поставок в страны Евразийского экономического союза). К концу года объемы экспорта могут выйти на рекордные 4,6 – 4,8 млн тонн. Однако в прошлом месяце российской стороне пришлось отложить отправку части запланированных поставок из-за ухудшения погодных условий в южных портах. Эксперты считают, что тенденция может повториться и в декабре.

Как отмечает компания «Совэкон», сдерживать экспорт из РФ в последний месяц года также может нехватка вагонов для перевозки, оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового сделки, продолжающийся обвал цен на пшеницу на биржах. Специалисты допускают снижение спроса на российское зерно в первом квартале 2023 года.

В то же время источник «Коммерсанта» на зерновом рынке указывает, что спрос на российскую пшеницу сохранится: отгрузки с Украины идут медленно, а еще один крупный экспортер — Франция — почти исчерпала экспортный потенциал.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерновых в стране в 2022 году будет рекордным, суммарный сбор может составить 150 млн тонн, напоминает Ura.ru. Это позволит закрыть потребности России и станет дополнительным ресурсом для наращивания экспорта.

