СМИ: В Евросоюзе не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

По данным издания, разногласия среди представителей европейских государств возникли в том числе из-за возможных ограничений на импорт синтетического каучука. Еврокомиссия хочет ввести санкции против этого сырья, меры поддерживает Польша, однако Италия и Германия скептически относятся к инициативе.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на поставки электроники, спецтранспорта и запчастей, товаров двойного назначения. По данным СМИ, санкции могут затронуть оборудование для российских полупроводников.

Кроме того, Евросоюз планирует добавить в черные списки около сотни организаций и граждан из РФ, в том числе политиков, военных и журналистов.

