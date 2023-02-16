СМИ: В Евросоюзе не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Об этом пишет Politico.
По данным издания, разногласия среди представителей европейских государств возникли в том числе из-за возможных ограничений на импорт синтетического каучука. Еврокомиссия хочет ввести санкции против этого сырья, меры поддерживает Польша, однако Италия и Германия скептически относятся к инициативе.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на поставки электроники, спецтранспорта и запчастей, товаров двойного назначения. По данным СМИ, санкции могут затронуть оборудование для российских полупроводников.
Кроме того, Евросоюз планирует добавить в черные списки около сотни организаций и граждан из РФ, в том числе политиков, военных и журналистов.
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