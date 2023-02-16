СМИ: В Евросоюзе не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Об этом пишет Politico.

Евросоюз включит в 10-й пакет санкций 100 человек и компаний

По данным издания, разногласия среди представителей европейских государств возникли в том числе из-за возможных ограничений на импорт синтетического каучука. Еврокомиссия хочет ввести санкции против этого сырья, меры поддерживает Польша, однако Италия и Германия скептически относятся к инициативе.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на поставки электроники, спецтранспорта и запчастей, товаров двойного назначения. По данным СМИ, санкции могут затронуть оборудование для российских полупроводников.

Кроме того, Евросоюз планирует добавить в черные списки около сотни организаций и граждан из РФ, в том числе политиков, военных и журналистов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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