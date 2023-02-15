СМИ: ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников

По данным американской газеты, среди рассматриваемых для новых ограничений технологий значится инспекционное оборудование, контролируемое с программным управлением. Оно способно находить дефекты в полупроводниках.

В Еврокомиссии ранее сообщили, что предлагают запретить 47 видов электронных компонентов, которые Россия может использовать в системах вооружений.

РФ производит ракеты даже в условиях западных санкций, писала ранее газета The New York Times. По данным издания, некоторые снаряды, которыми РФ наносит удары по Украины, были произведены не позднее октября 2022 года, передает НСН.

