СМИ: ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников
В Евросоюзе рассуждают об ограничительных мерах в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным американской газеты, среди рассматриваемых для новых ограничений технологий значится инспекционное оборудование, контролируемое с программным управлением. Оно способно находить дефекты в полупроводниках.
В Еврокомиссии ранее сообщили, что предлагают запретить 47 видов электронных компонентов, которые Россия может использовать в системах вооружений.
РФ производит ракеты даже в условиях западных санкций, писала ранее газета The New York Times. По данным издания, некоторые снаряды, которыми РФ наносит удары по Украины, были произведены не позднее октября 2022 года, передает НСН.
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