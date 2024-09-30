В «Газпроме» заявили о росте поставок в Китай

При этом абсолютных значений не приводится, обозначаются только рекорды за сутки и более продолжительные периоды. Не уточняется и стоимость поставок.

Ранее вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели заявил, что Россия переориентировала 30-40% своих газовых поставок с европейского направления на другие рынки.

