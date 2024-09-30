В «Газпроме» заявили о росте поставок в Китай
30 сентября 202421:07
В январе-июне поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет компании.
При этом абсолютных значений не приводится, обозначаются только рекорды за сутки и более продолжительные периоды. Не уточняется и стоимость поставок.
Ранее вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели заявил, что Россия переориентировала 30-40% своих газовых поставок с европейского направления на другие рынки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru