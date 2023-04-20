СМИ: Уходящие из России компании заставят платить налог на сверхприбыль

Иностранные фирмы при уходе российского рынка обяжут не только продавать активы с 50% скидкой, но и выплатить разовый взнос, который предусмотрен для компаний со сверхприбылью, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International. Добровольный взнос в бюджет может составить более 10% от рыночной стоимости актива, что затруднит выход компаний.