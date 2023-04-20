СМИ: Уходящие из России компании заставят платить налог на сверхприбыль

Иностранные фирмы при уходе российского рынка обяжут не только продавать активы с 50% скидкой, но и выплатить разовый взнос, который предусмотрен для компаний со сверхприбылью, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International. Добровольный взнос в бюджет может составить более 10% от рыночной стоимости актива, что затруднит выход компаний.

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Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия. Отмечается, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов.

В российских магазинах и на маркетплейсах появляются известные товары привычном дизайне бренда, но с названиями на русском языке, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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