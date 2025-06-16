СМИ: Трамп и Зеленский встретятся в Канаде
16 июня 202510:25
Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сотрудника Белого дома.
По данным агентства, политики встретятся на саммите Группы семи. Мероприятие пройдет в Кананаскисе 16-17 июня.
Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с лидером Мексики Клаудией Шейнбаум.
Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, политики обсудили Украину и рост напряженности между Израилем и Ираном, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru