СМИ: Трамп и Зеленский встретятся в Канаде

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сотрудника Белого дома.

По данным агентства, политики встретятся на саммите Группы семи. Мероприятие пройдет в Кананаскисе 16-17 июня.

Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с лидером Мексики Клаудией Шейнбаум.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, политики обсудили Украину и рост напряженности между Израилем и Ираном, пишет 360.ru.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КанадаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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