Патриарх Кирилл: Следует гнать прочь призывающих на борьбу с российскими мусульманами

Провокаторов, которые призывают бороться с российскими мусульманами под предлогом заботы о русской культуре и церкви, следует «гнать прочь». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Глава РПЦ высказался о бывшем начальнике Сочинского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря схиигумене Гаврииле (Виноградове), который в своих проповедях озвучивал негативное мнение о представителях других религий, в том числе ислама. По словам патриарха, подобные заявления - настоящая провокация, ведь православные и мусульмане «борются вместе с оружием в руках, лучшие представители ислама поддерживают православие». Кирилл подчеркнул, что в РФ две религии живут в мире, их представители единомысленны и вместе защищают страну.

«Поэтому гоните прочь всех тех, кто под предлогом "заботы" о русских, о русской культуре, о Православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами... Очень важный фактор сохранения единства нашего народа — это добрые отношения между православными и мусульманами, как, впрочем, и между всеми религиями и конфессиями. Если нет экстремизма в этих религиях и конфессиях, то мы... развиваем отношения с ними», - указал священнослужитель.

Патриарх напомнил, что и православные, и мусульмане верят в Единого Бога, соблюдают религиозные самоограничения, а также имеют общее целеполагание - «заботу о Родине, о России». Как указал глава РПЦ, сегодня православно-мусульманские отношения в стране находятся на хорошем уровне.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что его невозможно напугать самолетами НАТО, летевшими навстречу его следовавшему в Калининград лайнеру, напоминает РЕН ТВ.

