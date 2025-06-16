В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Служивший в ВСУ актер Юрий Фелипенко был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом заявил глава комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее о смерти Фелипенко сообщили украинские СМИ. По их данным, артист воевал в ВСУ с апреля 2024 года.

Как отметил Рогов, Фелипенко служил в батальоне ударных беспилотников «Ахиллес» украинского 92-го отдельного штурмового батальона.

«Ликвидирован в результате прилета нашего дрона по командному пункту батальона в зоне проведения СВО под Купянском», - подчеркнул эксперт.

Юрий Фелипенко родился в 1993 году в Запорожье, получил актерское образование, работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле и театре-студии «Стигма». Артист снимался в украинских и российских сериалах, в том числе «Возвращение Мухтара» и «Личное дело».

Ранее стало известно, что в зоне СВО был ликвидирован украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, напоминает RT.

