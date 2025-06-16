В ДТП в Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам Николай Красников

Многократный чемпион мира и России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, 12-кратного чемпиона... в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — написал министр, который принес соболезнования семье погибшего.

Хабибов не уточнил деталей произошедшего. По данным Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, Красников попал в смертельную аварию. Как сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте», минувшей ночью автомобиль мотогонщика столкнулся с грузовиками «Газель» и Sitrak на 69-м км трассы Р-240 в Кушнаренковском районе Башкирии.

Николаю Красникову было 40 лет. Он занимался мотокроссом с 11 лет, позже специализировался на мотогонках на льду. Красников получил звание Заслуженного мастера спорта России. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года.

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