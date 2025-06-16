СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
Актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным издания, тело артиста обнаружили накануне в его квартире в Москве.
«Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни», - отмечается в сообщении.
Вячеслав Богачев родился в 1948 году, в 1971-м окончил Школу-студию МХАТ. Артист служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола, а в 1990-х годах начал работать в Министерстве финансов, где занимался телевизионными проектами ведомства. Актер сыграл в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Я тебя помню», «Живая мишень», «В круге первом». Кроме того, Богачев в качестве сценариста и режиссера работал над картинами «Темные аллеи» и «Российские Багамы».
Ранее в возрасте 61 года умер актер тетра и кино Павел Ульянов, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гоша Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда»
- Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
- В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
- Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
- Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
- СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
- Патриарх Кирилл: Следует гнать прочь призывающих на борьбу с российскими мусульманами
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
- В Белгороде предложили приостановить восстановление домов жителей, покинувших РФ
- Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru