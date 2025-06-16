СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев

Актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным издания, тело артиста обнаружили накануне в его квартире в Москве.

«Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни», - отмечается в сообщении.

Вячеслав Богачев родился в 1948 году, в 1971-м окончил Школу-студию МХАТ. Артист служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола, а в 1990-х годах начал работать в Министерстве финансов, где занимался телевизионными проектами ведомства. Актер сыграл в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Я тебя помню», «Живая мишень», «В круге первом». Кроме того, Богачев в качестве сценариста и режиссера работал над картинами «Темные аллеи» и «Российские Багамы».

Ранее в возрасте 61 года умер актер тетра и кино Павел Ульянов, напоминает РЕН ТВ.

