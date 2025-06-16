В Белгороде предложили приостановить восстановление домов жителей, покинувших РФ

Выплаты компенсаций за поврежденное имущество жителям Белгородской области, покинувшим Россию и проживающим за границей, могут приостановить. С соответствующим предложением выступил глава региона Вячеслав Гладков.

На заседании оперативного штаба правительства губернатор призвал обсудить этот вопрос.

«Если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег... Давайте рассмотрим, потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить на них», - указал Гладков.

По словам губернатора, в первую очередь следует поддерживать оставшихся в регионе. Гладков призвал дождаться окончания специальной военной операции и затем отдельно обсудить тему выплат уехавшим, а до этого момента консервировать объекты. Глава региона подчеркнул, что речь идет «не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей».

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что организации, участвовавшие в строительстве оборонительных сооружений в регионе, после обращений властей в суды начали возвращать деньги в бюджет, напоминает РЕН ТВ.

