Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
Жители России плачут в разы реже, чем американцы - 28% против 40%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса аналитического центра организации, по самоотчетам респондентов в течение недели до исследования плакали 40% опрошенных в Соединенных Штатах и 28% - в России. Эксперты выяснили, что для россиян слезы - «последний рубеж» эмоциональности, а для американцев они являются способом поддержки эмоционального равновесия.
Согласно итогам опроса, большинство жителей обеих стран могут заплакать из-за смерти близкого человека (84% россиян, 89% американцев), кончины питомца (56% и 76%), прощания с любимым человеком перед долгим расставанием (44% и 66%), грустного фильма или передачи (38% и 59%), переживания позитивного момента (29% и 39%).
Опрос ВЦИОМ проводился 30 мая методом телефонного интервью в рамках стратифицированной случайной выборки, в нем участвовали 1600 россиян старше 18 лет.
Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 55% россиян считают РФ одной из ведущих стран мира, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru