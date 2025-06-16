Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных

Комедия Владислава Богуша «На деревню дедушке» стала лидером кинопроката в России и СНГ по итогам выходных 12-15 июня. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Картина вышла на экраны 12 июня, главные роли в ней сыграли Юрий Стоянов и Ярослав Голонев. За уик-энд лента собрала 142,5 млн рублей.

Вторым в списке самых популярных фильмов в кинотеатрах стал боевик Лена Уайзмана «Балерина». Картина с Аной де Армас и Киану Ривзом заработала 107,5 млн рублей.

На третьем месте в рейтинге лидеров кинопроката расположился мультфильм Екатерины Салабай «Три богатыря: ни дня без подвига 2». Очередная часть франшизы собрала 70,3 млн рублей.

Кроме того, картина Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Сквозь столетия» стартовала в прокате на четвертом месте, комедия заработала в выходные 54,2 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Неделей ранее кинопрокат в РФ и странах СНГ возглавлял боевик «Балерина» со сборами в 141 млн рублей, напоминает 360.ru.

