Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
Комедия Владислава Богуша «На деревню дедушке» стала лидером кинопроката в России и СНГ по итогам выходных 12-15 июня. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Картина вышла на экраны 12 июня, главные роли в ней сыграли Юрий Стоянов и Ярослав Голонев. За уик-энд лента собрала 142,5 млн рублей.
Вторым в списке самых популярных фильмов в кинотеатрах стал боевик Лена Уайзмана «Балерина». Картина с Аной де Армас и Киану Ривзом заработала 107,5 млн рублей.
На третьем месте в рейтинге лидеров кинопроката расположился мультфильм Екатерины Салабай «Три богатыря: ни дня без подвига 2». Очередная часть франшизы собрала 70,3 млн рублей.
Кроме того, картина Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Сквозь столетия» стартовала в прокате на четвертом месте, комедия заработала в выходные 54,2 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Неделей ранее кинопрокат в РФ и странах СНГ возглавлял боевик «Балерина» со сборами в 141 млн рублей, напоминает 360.ru.
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