Пушилин: Армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска

Российские Вооруженные силы создают плацдарм для охвата и освобождения Красноармейска на северо-западе Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

По словам политика, армия РФ продвинулась за населенным пунктом Комар, это создает предпосылки для дальнейшего продвижения и освобождения земли в направлении Днепропетровской области.

«На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск», - подчеркнул Пушилин.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, напоминает 360.ru.

