Пушилин: Армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска
Российские Вооруженные силы создают плацдарм для охвата и освобождения Красноармейска на северо-западе Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
По словам политика, армия РФ продвинулась за населенным пунктом Комар, это создает предпосылки для дальнейшего продвижения и освобождения земли в направлении Днепропетровской области.
«На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск», - подчеркнул Пушилин.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, напоминает 360.ru.
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