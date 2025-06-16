В Херсонской области задержали готовившего теракт украинского агента
Агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении представителей органов власти, задержали в Херсонской области. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - гражданин России 1974 года рождения, завербованный Киевом для совершения преступления. По указанию сотрудника спецслужб Украины задержанный изъял самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва автомобиля чиновника в Херсонской области. Злоумышленника задержали при попытке осуществить план, у него обнаружили в том числе 1250 граммов взрывчатки С-4.
Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчаткой. Фигурант признался в содеянном. Силовики устанавливают помогавших ему в преступной деятельности лиц.
Ранее в Новгородской области ФСБ пресекла диверсионно-террористическую деятельность украинского агента, который планировал подрыв авто общественного деятеля — ветерана специальной военной операции, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru