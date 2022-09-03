СМИ: У Siemens нет заявки на обслуживание от «Газпрома»

Компания Siemens сообщает об отсутствии заявки на техобслуживание турбины для «Северного потока» от «Газпрома». По состоянию на 00:00 (мск) 3 сентября компания не была задействована в технических работах, пишет агентство Reuters.

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В Siemens заявили, что не получили заказ на обслуживание турбины, хотя могут его выполнить, сообщает ТАСС.

Ранее в Telegram-канале «Газпрома» компания сообщила, что Siemens участвует в ремонте «Северного потока», выявляет неисправности, но их негде ремонтировать.

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ФОТО: РИА Новости
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