СМИ: У Siemens нет заявки на обслуживание от «Газпрома»

В Siemens заявили, что не получили заказ на обслуживание турбины, хотя могут его выполнить, сообщает ТАСС.

Ранее в Telegram-канале «Газпрома» компания сообщила, что Siemens участвует в ремонте «Северного потока», выявляет неисправности, но их негде ремонтировать.

