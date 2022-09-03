«Газпром»: Siemens выявила неисправности на «Северном потоке», но их негде ремонтировать

Компания Siemens участвует в ремонте «Северного потока», выявляет неисправности, но их негде ремонтировать. Об этом говорится в Telegram-канале «Газпрома».

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«Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — сообщает «Газпром».

Ранее газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины был полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:РемонтРоссияГазпромСеверный Поток
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