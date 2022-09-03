«Газпром»: Siemens выявила неисправности на «Северном потоке», но их негде ремонтировать

Песков: премьер Венгрии Орбан прибывший в Москву на церемонию прощания с Горбачевым не будет встречаться с Путиным

ВСУ предприняли попытку высадить десантников на подконтрольной РФ части Запорожской области

Инфекционист: пик заболеваемости COVID-19 в РФ наступит между 10 и 14 сентября

СМИ: четыре туриста погибли на Камчатке, еще трое пострадали

Жителей городов РФ предупредили не приближаться к лосям осенью