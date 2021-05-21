СМИ: ЦБ нашел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи
Банк России заявил, что технология видеосвязи для удаленного открытия счетов новым клиентам банков опасна с точки зрения уязвимости перед мошенниками.
Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв ЦБ на законопроект Ассоциации банков России (АБР).
Регулятор отмечает, что злоумышленники могут использовать поддельный паспорт, deepfake (технология, которая позволяет подделать внешность или голос человека в любом видео), профессиональный грим.
Подобных рисков не исключают также в Минфине и Росфинмониторинге.
В ЦБ завили, что ищут пути для того, чтобы сделать сервисы видеоидентификации «безопасными, надежными и удобными».
Ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят крупные банки, направил в ЦБ заявку на пилотный проект по видеоидентификации клиентов. Предполагалось, что сервис будет полезен для людей с ограниченными возможностями, а также для открытия счетов для получения зарплат и социальных выплат.
В Сбербанке накануне рассказали, как мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации.
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