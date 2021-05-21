СМИ: ЦБ нашел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи

Банк России заявил, что технология видеосвязи для удаленного открытия счетов новым клиентам банков опасна с точки зрения уязвимости перед мошенниками.

Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв ЦБ на законопроект Ассоциации банков России (АБР).

В России создан ресурс для борьбы с мошенниками

Регулятор отмечает, что злоумышленники могут использовать поддельный паспорт, deepfake (технология, которая позволяет подделать внешность или голос человека в любом видео), профессиональный грим.

Подобных рисков не исключают также в Минфине и Росфинмониторинге.

В ЦБ завили, что ищут пути для того, чтобы сделать сервисы видеоидентификации «безопасными, надежными и удобными».

Ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят крупные банки, направил в ЦБ заявку на пилотный проект по видеоидентификации клиентов. Предполагалось, что сервис будет полезен для людей с ограниченными возможностями, а также для открытия счетов для получения зарплат и социальных выплат.

В Сбербанке накануне рассказали, как мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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